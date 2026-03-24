Набиуллина оценила влияние повышения НДС на инфляцию

Эффект от повышения налога на добавленную стоимость (НДС) до 22% оказал ограниченное влияние на инфляцию. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, ее слова приводит РИА Новости.

«Мы внимательно анализировали цены в декабре, январе, феврале, и сейчас могу сказать, что эффект оказался ограниченным», — сказала глава ЦБ на заседании комитетов Госдумы по рассмотрению годового отчета регулятора за 2025 год.

Набиуллина отметила, что жесткая денежно-кредитная политика замедлила инфляцию до минимальных за пять лет значений. По итогам 2025 года инфляция снизилась до 5,6%, указала она. Глава ЦБ добавила, что вклад в рост инфляции от налоговых изменений, в том числе повышения НДС, составил чуть более 1 процентного пункта.

«Уверяю, что при мягкой денежно-кредитной политике последствия были бы более ощутимыми — все повышение налогов было бы с лихвой перенесено в цены, но этого не случилось», — заявила Набиуллина.

С января 2026 года ставка НДС выросла на 2 процентных пункта — с 20 до 22%. При этом льготная ставка в 10% сохранена для всех социально значимых товаров. По словам преподавателя Института международных экономических связей Ларисы Цикановой, повышение НДС будет оказывать умеренное влияние на динамику цен. В первые полгода после вступления изменений в силу рост потребительских цен может составить в пределах 1,5–2%, отметила она.

