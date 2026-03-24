В МИД РФ назвали «ублюдками» украинцев, устроивших акцию к годовщине теракта в «Крокусе»

Захарова: авторы акции в Киеве к годовщине теракта в «Крокусе» — ублюдки
Авторы акции в одном из баров в Киеве, посвященной годовщине теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл», являются «террористическими ублюдками». Об этом в своем Telegram-канале заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя данную акцию.

До этого арт-бар «Офензива» в Киеве запустил акцию, приуроченной к годовщине теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Соответствующий рекламный пост появился в социальных сетях заведения.

Бар предлагает посетителям специальный набор закусок под названием «Крокус Сити». В подарок к нему подаются четыре рюмки наливок — по числу террористов. Акция описывается как «способ отпраздновать подвиг» преступников.

Теракт в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года перед концертом группы «Пикник». Вооруженные преступники открыли огонь по посетителям концертного зала из автоматического оружия и устроили поджог. Несовместимые с жизнью ранения получили 149 человек, пострадали более 600. Материальный ущерб оценивается примерно в 6 млрд рублей.

Ранее стало известно, как в Москве выносили приговор боевикам из «Крокуса».

 
