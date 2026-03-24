Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Культура

Группа «Сектор газа» отредактировала свои песни

Группа «Сектор газа» вырезала запрещенные слова из своих песен
Сектор Газа/VK

Лидер «Сектора газовой атаки» Сергей Кимцов рассказал «Абзацу», что группе «Сектор газа» пришлось вырезать все запрещенные слова из своих композиций.

«Перезаписать эти песни невозможно, поэтому выпускающим лейблом было принято решение полностью вырезать такие слова из песен и перезалить их заново на цифровые платформы», — поделился музыкант.

С 1 марта 2026 года в России ужесточились законы в сфере искусства, касающиеся борьбы с пропагандой наркотиков и защиты традиционных ценностей. Представители российской киноиндустрии отметили, что новые законы не содержат четких критериев и формулировок, что может поставить под угрозу кинобизнес в стране в целом. Подробнее в материале «Газеты.Ru».

В сентябре 2025-го глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина предложила запретить творчество группы «Сектор Газа», так как оно, по ее мнению, не соответствует российским духовно-нравственным ценностям.

Позже депутатка заявила, что ее неправильно поняли. Она выступала лишь за то, чтобы запретить песни, где есть ненормативная лексика, в том числе и песни «Сектора Газа». Однако запрещать все творчество группы парламентарий не предлагала.

<1>

Ранее Виктория Боня призвала отменить Милонова.

 
Теперь вы знаете
Виза цифрового кочевника: какие страны ее дают в 2026 году и есть ли смысл туда ехать россиянам
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!