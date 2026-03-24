Группа «Сектор газа» отредактировала свои песни

Лидер «Сектора газовой атаки» Сергей Кимцов рассказал «Абзацу», что группе «Сектор газа» пришлось вырезать все запрещенные слова из своих композиций.

«Перезаписать эти песни невозможно, поэтому выпускающим лейблом было принято решение полностью вырезать такие слова из песен и перезалить их заново на цифровые платформы», — поделился музыкант.

С 1 марта 2026 года в России ужесточились законы в сфере искусства, касающиеся борьбы с пропагандой наркотиков и защиты традиционных ценностей. Представители российской киноиндустрии отметили, что новые законы не содержат четких критериев и формулировок, что может поставить под угрозу кинобизнес в стране в целом. Подробнее в материале «Газеты.Ru».

В сентябре 2025-го глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина предложила запретить творчество группы «Сектор Газа», так как оно, по ее мнению, не соответствует российским духовно-нравственным ценностям.

Позже депутатка заявила, что ее неправильно поняли. Она выступала лишь за то, чтобы запретить песни, где есть ненормативная лексика, в том числе и песни «Сектора Газа». Однако запрещать все творчество группы парламентарий не предлагала.

