ФСБ провела «социальный эксперимент» и выявила потенциальных диверсантов

ФСБ под видом кураторов нашла в Telegram 10 готовых стать диверсантами россиян
SGr/Shutterstock/FOTODOM

Управление ФСБ по Свердловской области провело «социальный эксперимент» в Telegram и за три часа выявило 10 уральцев, готовых за деньги совершить диверсию, и еще 80 согласных подработать наркокурьерами. Об операции региональному телеканалу ОТВ сообщила представитель ведомства Елена Докучаева.

В рамках эксперимента сотрудники ведомства разместили объявления с предложением легкого заработка, имитируя действия реальных кураторов. За несколько часов публикацию просмотрели 28 тысяч человек, из них 176 перешли в анонимный Telegram-бот и нажали кнопку «старт».

На первом этапе 40 участников отсеялись после сообщения о том, что заработок будет доставаться им «не совсем законным путем». Оставшимся 136 пользователям предложили на выбор несколько направлений. Все они, по словам Докучаевой, по итогам эксперимента взяты на учет.

Фиктивные задания включали курьерскую доставку (зачастую подразумевающую распространение наркотиков) и диверсию на объектах инфраструктуры с оплатой до 3 млн рублей. От последнего варианта отказались 56 человек, но 10 выразили готовность стать диверсантами.

Подобные эксперименты, по данным ФСБ, позволяют профилактически отслеживать потенциальных нарушителей и оценивать масштаб вовлеченности населения в теневые схемы заработка через анонимные каналы связи.

Ранее ФСБ предотвратила диверсии и теракты Украины в Москве.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!