Иран ударил по военной и аэрокосмической промышленности в Израиле

Иранская армия ударила по промышленным объектам оружейной компании Rafael Advanced Defense Systems в Хайфе и технологической Israel Aerospace Industries рядом с аэропортом Бен-Гурион в Израиле. Об этом заявила пресс-служба иранской армии, передает агентство Tasnim.

«Армия Ирана на рассвете нанесла удары беспилотными летательными аппаратами по оружейной компании Rafael в Хайфе и по объектам Israel Aerospace Industries вблизи аэропорта Бен-Гурион, а также по самолетам-заправщикам в этом аэропорту», — говорится в публикации.

23 марта Иран атаковал ряд военных баз США на Ближнем Востоке после заявлений американской стороны о якобы идущих переговорах.

Президент США заявил, что приказал отложить удары по иранским энергообъектам на пять дней после «продуктивных переговоров» с Тегераном. На фоне этого сообщения цены на нефть резко упали. Однако в Иране о переговорах не слышали: президент Масуд Пезешкиан обвинил главу Белого дома в попытке сбить цены и выиграть время. В КСИР же считают, что США отступили, испугавшись ответных ударов по западной энергоинфраструктуре. Что известно о заявлении американского лидера и реакции на него — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Иране признали бессмысленными переговоры с США.