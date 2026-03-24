Психолог объяснил, почему отличники плохо сдают ЕГЭ

Некоторые отличники могут плохо сдать ЕГЭ и другие важные экзамены из-за стресса, психологического давления и перфекционизима. Об этом «Известиям» рассказал руководитель проекта «Виртуальная клиника» «Ингосстраха», психолог Константин Летц-Орлецов.

Эксперт отметил, что успешные ученики могут столкнуться с неудачей из-за разных причин, в том числе из-за отличия формата экзамена от привычной им системы обучения или недостаточной отработки базовых навыков. Повлиять на результат также может сильное волнение, из-за которого отличнику становится сложно сосредоточиться. В результате скорость мышления снижается, и даже хорошо усвоенный материал оказывается воспроизведен хуже ожидаемого.

По словам специалиста, перфекционизм также мешает отличникам добиться хороших результатов. Попытки выполнить все задания идеально и боязнь допустить ошибку провоцируют дополнительное напряжение, из-за которого пропадает уверенность в себе. Помимо этого, немаловажную роль играет давление со стороны родителей и учителей, постоянно напоминающих о значимости ЕГЭ.

Летц-Орлецов подчеркнул, что снизить волнение перед экзаменами помогут дыхательные практики и простые физические упражнения.

«Визуализация тоже работает: стоит на минуту закрыть глаза и представить, как уверенно и спокойно отвечаешь на вопросы. Небольшая физическая разминка — приседания, ходьба на месте — помогает сбросить напряжение и прийти в равновесие», — сказал он.

Доктор филологических наук, профессор кафедры журналистики и медиакоммуникаций ЯГПУ им. К. Д. Ушинского Лариса Ухова до этого предупреждала, что слово «краш» будет расцениваться как грубое речевое нарушение в сочинении на ЕГЭ по русскому языку. Она подчеркнула, что подобные слова и их производные являются сленгом, использование которого уместно только в неформальном общении.

Ранее эксперт оценил целесообразность внедрения «умных» глушилок на ЕГЭ.