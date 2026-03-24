В Минфине РФ высказались о корректировке бюджетного правила

Минфин предложил пересмотреть цену отсечения на нефть с 2027 года
Минфин России не рассматривает изменение цены отсечения на нефть по бюджетному правилу на текущий год. Об этом сообщил замминистра финансов Владимир Колычев, пишет ТАСС.

«В данный момент на текущий год эта тема не обсуждается. У министерства финансов нет таких предложений», — сказал он, добавив, что обсуждается изменение показателя на следующий и дальнейшие годы.

В 2025 году было принято решение о постепенном снижении цены отсечения в бюджетном правиле на $1 в год, с $60 до $55 за баррель к 2030 году.

Цена отсечения нефти — это базовый уровень цены, используемый в бюджетном правиле, до которого доходы от экспорта направляются в бюджет, а все, что выше — в Фонд национального благосостояния.

23 марта министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что правительство в ближайшее время определится с шагами по снижению зависимости российского бюджета от цен на нефть в среднесрочной перспективе.

До этого доктор экономических наук, профессор Валентин Катасонов заявил, что конфликт на Ближнем Востоке привел к резким скачкам цен на нефть, выгоду от которых прогнозируют России и Казахстану. Спрос на сырье действительно вырос, особенно активно закупать энергоресурсы начали азиатские страны, однако, по его мнению, в долгосрочной перспективе сегодняшняя ситуация не принесет пользы экономике.

Ранее глава Центра политической информации допустил рост цен на нефть до $200.

 
