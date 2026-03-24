Эксперт высказался о решении направлять женщин к психологу из-за нежелания иметь детей

Эксперт Якубович: сеанс у психолога за отказ от детей может стать принуждением

В России наблюдается острая демографическая проблема, поскольку рождаемость снижается, а число женщин активного репродуктивного возраста сокращается. В феврале Минздрав РФ утвердил рекомендации по проведению добровольной репродуктивной диспансеризации, согласно которым россиянок, нежелающих иметь детей, хотят направлять к психологу для формирования «положительных установок на рождение детей». Этот документ будет воздействовать именно на установки, а не на состояние здоровье женщин. Об этом RuNews24.ru сообщил эксперт по социально-экономической политике Яков Якубович.

Специалист отметил, что на решение о рождении ребенка оказывают влияние уровень дохода, наличие жилья, стабильность партнерства, карьерные перспективы и уверенность в будущем. По его словам, именно отсутствие этих факторов становится основной причиной отказа от рождения детей, а не «неправильные установки», на которые можно повлиять за один сеанс у психолога.

По мнению эксперта, формулировка «формирование положительных установок» у человека, который уже заявил об отказе от роли родителя, может сделать из психологической помощи мягкое принуждение, провоцирующее отторжение и недоверие к системе здравоохранения. Он также подчеркнул, что для мужчин подобная практика еще не предусмотрена, несмотря на то, что их установки не менее значимы для семейных решений.

Помимо этого, Якубович предупредил, что в поликлиниках процедура может стать лишь формальностью. Россиянок будут направлять к психологу, который из-за перегрузки будет проводить короткую и неэффективную беседу. В итоге девушки могут расценить такое направление как признание собственной неполноценности и отказаться от других профилактических осмотров.

Специалист подчеркнул необходимость направить ресурсы на работающие меры, такие как денежные выплаты, доступное жилье, гибкая занятость для родителей и наличие качественных детских садов.

Напомним, в конце февраля Минздрав РФ утвердил документ, согласно которому женщин, не планирующих ребенка, могут направить к психологу «с целью формирования положительных установок на рождение детей». Это возможно, если россиянка при анкетировании в рамках репродуктивной диспансеризации ответит, что не хочет иметь детей.

Что о новых правилах говорят в Госдуме — в материале «Газеты.Ru».

Ранее психолог заявила, что женщину нельзя заставлять рожать детей без ее согласия.