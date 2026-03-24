Дочь Оззи Озборна разорвала помолвку с участником Slipknot

Дочь рок-музыканта Оззи Осборна Келли Осборн расторгла помолвку с участником группы Slipknot Сидом Уилсоном. Об этом сообщает Page Six со ссылкой на источники в окружении артистки.

По данным инсайдеров, причиной расторжения помолвки стала кончина отца Осборн. Певица тяжело переживает потерю родителя.

Уилсон сделал предложение Келии перед ее родителями за кулисами прощального шоу Оззи Озборна в июле 2025 года. Обручальное кольцо артистки выполнено в виде пчелы. Это эксклюзивное украшение стало данью уважения подруге Келли Джоан Риверс, которой не стало в 2014 году.

Оззи Осборна не стало 22 июля в возрасте 76 лет. Это случилось менее чем через три недели после его прощального концерта в Бирмингеме, на стадионе футбольного клуба «Астон Вилла» — всего в 500 метрах от дома, где он вырос. Из-за давно диагностированной болезни Паркинсона «Принц тьмы» не мог ходить и весь концерт провел, сидя на черном троне.

