На Украине назвали оставшееся российским войскам расстояние до города Запорожье

Times of Ukraine: ВС России находятся в 14 километрах от города Запорожье
Вооруженные силы России находятся в 14 километрах от города Запорожья, который является административным центром Запорожской области и находится под контролем Киева. Об этом в своем Telegram-канале сообщает издание Times of Ukraine.

«14 километров осталось россиянам до Запорожья», — говорится в публикации.

В марте губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что в Запорожье практически не осталось мужчин, так как там «зверствуют» территориальные центры комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине).

В феврале военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что бойцы Вооруженных сил Украины используют гражданскую инфраструктуру в Запорожье в военных целях, превращая насееленный пункт в крепость. Он отметил, что Запорожье «является городом-миллионником» (по состоянию на начало 2022 года в городе проживало около 710 000 человек, после начала конфликта население значительно сократилось).

