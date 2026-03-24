На Западе раскрыли требования Ирана к США

NYT: Иран требует от США прочного мирного соглашения и гарантий о ненападении

Тегеран довел до сведения Вашингтона, что заинтересован не во временном прекращении огня, а в полноценном мирном соглашении. Об этом пишет газета The New York Times.

Как утверждает издание, глава МИД Ирана Аббас Арагчи сказал спецпосланнику президента США Стиву Уиткоффу, что Тегеран заинтересован в прочном мирном соглашении, гарантирующем невозобновление военного конфликта.

«По словам официальных лиц, иранцы также добиваются от Вашингтона смягчения экономических санкций», — говорится в сообщении.

До этого израильское издание Ynet со ссылкой на источники сообщало, что Аббас Арагчи якобы сказал спецпосланнику президента США Стиву Уиткоффу, что новый Хаменеи согласился на американо-иранские переговоры.

В свою очередь премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф заявил о готовности страны «содействовать конструктивным и окончательным переговорам», направленным на прекращение ближневосточного конфликта.

Ранее военные базы США попали под удар Ирана после заявлений США о переговорах.