Суд вынес приговор по делу о стрельбе у офиса Wildberries в Москве

Пресненский суд Москвы вынес приговор по резонансному делу о стрельбе у офиса Wildberries, произошедшей в столице в 2024 году, сроки получили шесть фигурантов дела. Об этом сообщает «Интерфакс».

В пресс-службе Мосгорсуда рассказали, что двое подсудимых — Джабраили Умаев и Мурад Мажиев — получили по 1 году 7 месяцев заключения в колонии строгого режима, еще четверых фигурантов — Лев Бухтурин, Андрей Ефремов, Ахмед Магомедхалилов и Максим Сковородин — приговорили к 2 годам 4 месяцам колонии общего режима каждого.

Суд признал всех виновными в хулиганстве с применением оружия, а также в самоуправстве с применением насилия. Кроме того, Магомедхалилова и Мажиева признали виновными в умышленном повреждении чужого имущества из хулиганских побуждений.

Инцидент произошел 18 сентября 2024 года. В тот день у входа в офис Wildberries в бизнес-центре «Романов двор» в центре Москвы произошел конфликт между людьми, сопровождавшими Владислава Бакальчука, бывшего мужа учредительницы маркетплейса Татьяны Ким, и охранниками ТЦ. Ким заявляла потом, что произошла попытка рейдерского захвата офиса. Бакальчук же сказал, что на «его команду» совершили нападение, когда они приехали на переговоры.

Самому Бакальчуку удалось избежать ареста.

