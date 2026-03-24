«Ждем в Горловке»: Виктория Боня захотела отменить депутата Милонова. Что он ей ответил?

Милонов пригласил Викторию Боню в Горловку в ответ на призыв отменить его
Виктория Боня и Виталий Милонов
РИА Новости/Global Look Press

Блогер и телеведущая Виктория Боня раскритиковала и призвала «отменить» депутата Госдумы Виталия Милонова. В своих соцсетях она напомнила, что парламентарий неоднократно оскорблял женщин, и задалась вопросом, сделал ли он что-то полезное «за долгие-долгие годы». В ответ на критику Милонов заявил, что с Боней невозможно разговаривать, потому что она не понимает человеческую речь. Вместе с тем он пригласил телеведущую в Донбасс и отметил, что «с удовольствием» забудет ее слова, если Боня приедет в Горловку.

Модель, телеведущая и блогер Виктория Боня на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) раскритиковала зампреда комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталия Милонова и призвала «отменить» его.

«Что такие черти делают в Думе? Мне интересно, за долгие-долгие годы… Причем он давно уже сидит как депутат в Думе. Он хотя бы одно полезное дело сделал или нет?» — задалась вопросом блогер.

Боня также назвала депутата «уродцем» и добавила, что в Госдуму не стоит пускать «подобных существ».

Кроме этого, телеведущая напомнила, что Виталий Милонов оскорбляет женщин. Так, по словам Бони, парламентарий довел до инсульта двух человек и назвал экс-солистку группы SEREBRO Ольгу Серябкину «спидоносной ковырялкой».

«Это он говорил недавно о женщинах, которые приезжают из Дубая, что их нужно тестировать на СПИД, что их нужно вести в диспансер и проверять. Это — тот человек, который всегда оскорбляет женщин России. Какого хрена это существо делает в Думе? И что полезного он сделал?» — добавила блогер.

Что ответил Милонов?

Виталий Милонов в ответ на критику заявил «Подъему», что обличать грех — его христианский долг.

«Христианский долг любого человека обличать грех и духовное уродство в любых обстоятельствах. И если эта женщина требует от меня называть сифилис на лице человека милой родинкой, я лучше отсеку свой язык, но против совести не пойду», — отметил он.

В беседе с NEWS.ru депутат также заявил, что разговаривать с Викторией Боней невозможно, так как она не понимает человеческую речь.

«Сложно подобрать слова, которые поймет эта блогерша. Кроме того, она живет в Монако. Пишет в соцсети, которой в РФ не пользуются. <...> Но это хорошо, что такие экзальтированные персонажи с совершенно деструктивной повесткой считают, что я им не подхожу.

Хуже, если бы Боня меня похвалила. То, что она не знает, чем занимаются депутаты в России, понятное дело, из Монако это невозможно увидеть», — отметил Милонов.

В разговоре с «Газетой.Ru» депутат также выразил готовность свозить Боню в Горловку, чтобы она могла узнать, как живут в России «нормальные люди с большими семьями».

«Если у нее хватит мужества приехать с детьми пообщаться где-нибудь в районе Горловки, я с удовольствием забуду все ее слова. Я, правда, их и не помню. Скажу, что Виктория молодец, такая хорошая. Так что ждем ее в Горловке, в социальном центре реабилитации инвалидов», — добавил парламентарий.

Давний конфликт

Конфликт Виктории Бони и Виталия Милонова длится уже не первый год. Еще в 2014-м депутат призывал не пускать модель на премию «Kinder МУЗ Awards», организаторы которой рассматривали Боню в качестве ведущей мероприятия.

«Меня, как отца, больше всего заботит, что какая-то «порнодива» будет выступать перед детьми. Думаю, что с этой точкой зрения согласятся многие родители. Чем она это заслужила. Своими откровениями. Люди с позорной и порочной репутацией не могут вести мероприятия такого масштаба. <...> Порнозвездочки не могут хорошо общаться с детьми», — говорил Милонов.

Затем в 2020 году парламентарий критиковал телеведущую за то, что та, выступая против внесения в Конституцию поправки о минимальном размере оплаты труда, назвала россиян с минимальной зарплатой «криворукими алкоголиками и нищебродами».

«Ученые еще не научили силиконовые импланты думать. Что касается мозга, то эта часть организма у нее отсутствует», — заявил депутат.

В 2025-м Милонов пригрозил Боне арестом за то, что та на своих страницах в соцсетях рассказывает об опасном галлюциногенном веществе, считающимся наркотиком.

«Таких тварей, которые спаивают или губят наших граждан, нужно не просто наказывать, а упечь за решетку. Боня играет с огнем и думает, что ей все с рук сойдет», — заявил он в комментарии Общественной Службе Новостей.

Депутат также добавил, что сделает все возможное, чтобы Боню и подобных ей блогеров «отправили на нары».

 
