Под магазином в Англии нашли 2000-летний колодец

Строители в Англии нашли под зданием колодец возрастом 2000 лет

В Англии рабочие нашли под зданием древнеримский колодец возрастом около 2000 лет, пишет Jam Press.

Археологическую находку сделали рабочие во время ремонта здания в городе Кайстор, графство Линкольншир. Во дворе магазина был обнаружен колодец, предположительно построенный еще в римскую эпоху около двух тысяч лет назад.

Как сообщил представитель администрации города Пол Киркби, сначала рабочие наткнулись на перекрытия, под которыми оказался древний колодец. По его словам, сооружение позже было частично перестроено с использованием георгианской кирпичной кладки.

«Это стало полной неожиданностью. Сейчас колодец снова закрыт, но в будущем мы надеемся найти средства, чтобы восстановить его и сделать частью экспозиции», — отметил Киркби.

Здание, под котором находится колодец, относится к георгианскому периоду и также включает элементы викторианской архитектуры. В настоящее время объект находится на реконструкции. Завершить работы планируется к концу лета 2026 года.

