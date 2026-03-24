В Севастополе спасли десятки животных из домов, поврежденных при взрыве

Сотрудники МЧС спасли десятки домашних животных из квартир домов, поврежденных взрывом в Севастополе. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу главного управления министерства города.

В момент происшествия животные сбегали или забивались в дальние углы квартир.

«Когда людям была оказана помощь в эвакуации, пожарные возвращались обследовать жилища в том числе на наличие животных, а также реагировали на сообщения от самих хозяев. Животных спасали десятками», — сказали в ведомстве.

В результате происшествия выгорели 10 квартир, еще от 30 до 60 были повреждены.

Взрыв произошел около 23:50 23 марта 2026 года в квартире на первом этаже дома на улице Павла Корчагина. После детонации огонь охватил здание многоэтажки. В огне оказались четыре квартиры. В соседних домах взрывной волной выбило стекла. Также в результате происшествия были повреждены автомобили, стоявшие во дворе дома. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Ранее в сети появились кадры последствий взрыва в многоквартирном доме в Севастополе.