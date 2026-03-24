«Раньше могла покомандовать»: Семенович о компромиссах с партнером

Певица Анна Семенович рассказала о компромиссах в отношениях со своим партнером — бизнесменом Денисом Шреером. Об этом она поговорила с kp.ru.

По словам Семенович, отношения делают женщину мягче и учат идти навстречу.

«А у меня «железный стержень» благодаря спортивному прошлому, поэтому я целеустремленная женщина, иногда жесткая. Но справедливая! И раньше случалось, что и мужчинами я могла покомандовать», — говорит она.

Однако, добавила исполнительница, с ее новым избранником такие методы не работают, и ей пришлось стать мягче и послушнее благодаря обоюдной любви.

Экс-солистка «Блестящих» Анна Семенович ждет предложения руки и сердца от своего избранника. В декабре 2025-го Семенович поделилась, что не торопит его, так как верит — всему свое время.

В январе Семенович и Шреер отправились в отпуск в Таиланд. Их отдых начался на Пхукете. Там они арендовали виллу с бассейном, которую, как шутила Семенович, Денис Шреер выкупил специально для нее.

