Депутаты Рады отказались идти на работу из-за угроз избиений

Около 60 депутатов Верховной рады отказались приходить на работу 25 марта из-за угроз, поступающих в их адрес. Об этом заявил нардеп Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

По словам Гончаренко, депутаты опасаются избиений и провокаций, которые готовятся против них в правительственном квартале. Нардеп уточнил, что среди тех, кто отказался идти на работу, есть в том числе члены правящей партии «Слуга народа». Нардеп выразил опасение, что из-за этого заседание может оказаться под угрозой срыва.

Утром 24 марта Гончаренко рассказал, что в адрес депутатов Верховной рады поступают угрозы со стороны офиса президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, 25 марта готовится «показательное избиение» нескольких депутатов Рады, а также провокации в правительственном квартале. Нардеп объяснил, что таким образом офис Зеленского хочет добиться, чтобы депутаты боялись и голосовали за все, что спускается сверху.

Позже в этот же день Гончаренко сообщил, что к правительственному кварталу в Киеве стягиваются полиция и военные. На опубликованном снимке можно увидеть десятки людей в камуфляжной форме.

Ранее в Раде сообщили о желании десятков депутатов сложить с себя полномочия.