В правительственном квартале Киева заметили толпу силовиков

Полиция и военные стягиваются в правительственный квартал в Киеве. Об этом заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

«В квартале уже увеличивается количество полиции и военных», — написал он.

Депутат прикрепил к публикации фотографию, на которой можно увидеть несколько десятков человек в камуфляжной форме. Причину массового сбора военных Гончаренко сообщать не стал. Вероятно, это может быть связано с ситуацией в Верховной раде.

Утром этого же дня Гончаренко заявил, что многие депутаты Верховной рады боятся приходить на работу из-за угроз со стороны офиса президента Украины Владимира Зеленского. По словам нардепа, 25 марта якобы готовится «показательное избиение» нескольких депутатов Рады, а также провокации в правительственном квартале. Он объяснил, что таким образом офис Зеленского хочет добиться того, чтобы все остальные боялись и голосовали за все, что спускается сверху.

21 марта французская газета Le Monde написала, что угрозы украинского лидера в адрес депутатов Верховной рады усугубили и без того шаткое положение фракции правящей партии «Слуга народа».

Ранее в Раде сообщили о желании десятков депутатов сложить с себя полномочия.