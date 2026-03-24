Российский фигурист впервые прокомментировал переход от Плющенко к Тутберидзе

Фигурист Сарновский об уходе от Плющенко: было тяжело на душе

Российский фигурист Никита Сарновский в шоу «Каток» рассказал, как вместе с сестрой Софией принял решение об уходе из группы Евгения Плющенко.

«Я с Софой говорил долго на эту тему. У нас было такое эмоциональное состояние, что на душе тяжело. Мы в какой-то момент подумали и решили сказать об этом родителям. Родители сказали: «Делайте, давайте», — заявил Сарновский.

Об уходе Сарновских из академии олимпийского чемпиона Евгения Плющенко стало известно 10 марта. Оба спортсмена обратились к бывшему тренерскому штабу в социальных сетях с благодарностями. Они продолжат карьеру у Этери Тутберидзе.

18-летний Сарновский — чемпион России по прыжкам 2026 года, победитель первенства России старшего возраста (2025), серебряный призер Российско-китайских молодежных игр (2025) и победитель этапов юниорского Гран-при России. В свой первый взрослый сезон (2025/26) на этапах Гран-при России он занял седьмое место в Москве и четвертое в Омске, а на декабрьском чемпионате страны стал 11-м.



