Шакира отменила свой первый в Катаре концерт

Концерт Шакиры в Дохе перенесли на неопределенный срок
Организаторы первого в Катаре концерта латиноамериканской певицы Шакиры перенесли его на неопределенный срок из-за конфликта в регионе. Об этом сообщает газета The Peninsula Qatar.

«В связи с текущей региональной ситуацией концерт Шакиры в рамках мирового турне Las Mujeres Ya No Lloran на Stadium 974 в Дохе отложен», — говорится в сообщении цитируемого Qatar Calendar.

По данным организатора концерта — компании Platinumlist, в настоящее время ведется работа над определением новой даты мероприятия. Отмечалось что этот концерт должен был стать «вечером волшебства» и крупнейшим концертом, который когда-либо проводился в регионе.

Шакира планировала выступить в Дохе в рамках ее мирового турне «Женщины больше не плачут». Стоимость билетов начиналась от $25, их раскупили быстрее остальных. Также организаторы уведомили, что продажа билетов на шоу продолжается.

До этого сообщалось, что концерт не станут отменять, несмотря на обострение конфликта на Ближнем Востоке.

До этого две арабские страны остались без Гран-при «Формулы-1» из-за ситуации на Ближнем Востоке.

 
