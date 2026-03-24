Жители Москвы устроили драку в подъезде из-за спора о домовом чате в Max

В Москве соседи подрались из-за спора о переходе домового чата в мессенджер Max
Жители Москвы подрались из-за спора о переходе домового чата в национальный мессенджер Max. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

По информации журналистов, договориться с помощью слов не смогли жители пятиэтажного дома на улице Лавочкина в Головинском районе. В домовом чате подняли тему перебоев в работе мессенджера Telegram. Один из жильцов дома по имени Николай предложил соседям перейти в Max, но идею поддержали не все участники группы.

В частности, предложение Николая не понравилось его соседу Андрею (имя изменено). Он поинтересовался, стоит ли вместе с этим «надеть на шею колокольчик». В ответ Николай предложил ему повесить «и колечко в нос, и бирку в ухо». В результате между мужчинами завязался конфликт.

Николай рассказал, что сосед начал ему звонить с угрозами. После чего мужчины встретились на лестничной площадке. Как стало известно «Осторожно, новости», Андрей, будучи пьяным, ударил Николая по голове и животу, а также обматерил.

Соседи вызвали полицию, участников драки задержали и доставили в отдел. Николай написал на соседа заявление. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Госдуме объяснили, что жильцов не могут принудительно заставить вступить в домовой чат в Max.

 
