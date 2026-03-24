В России нашли простой способ свести к минимуму риск отторжения зубных имплантов

Первый МГМУ: успех зубной имплантации повышается до 97% с помощью витамина D
Ученые Сеченовского университета выяснили, что контроль уровня витамина D у пациентов позволяет значительно повысить успешность дентальной имплантации. По данным 10-летнего исследования, показатель приживаемости имплантатов достигает 97,4%. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе университета.

Работа проводилась в Институте стоматологии имени Е.В. Боровского и была направлена на изучение влияния дефицита витамина D на исход лечения. Этот витамин играет важную роль в обмене кальция и формировании костной ткани, от чего напрямую зависит интеграция имплантата.

В исследовании приняли участие 384 пациента с частичной адентией и подтверждённым дефицитом витамина D. Все они получали холекальциферол под наблюдением эндокринолога, однако были разделены на две группы. В первой имплантацию проводили после нормализации уровня витамина в крови, во второй — на фоне терапии.

Наблюдение за пациентами длилось от одного года до 10 лет. Состояние имплантатов оценивали с помощью клинических и рентгенологических методов. В итоге общий уровень приживаемости составил 97,4%, при этом существенной разницы между двумя подходами не выявлено.

Однако у части пациентов возникли осложнения. В 10 случаях был диагностирован периимплантит — воспаление тканей вокруг имплантата. Все эти случаи были связаны с выраженным или тяжелым дефицитом витамина D.

Как отметила соавтор исследования Екатерина Дьячкова, при умеренном дефиците начинать имплантацию можно параллельно с терапией. «Но при тяжелом дефиците риск осложнений значительно выше, поэтому сначала необходимо нормализовать уровень витамина», — подчеркнула она.

По словам исследователей, результаты подтверждают важность междисциплинарного подхода, при котором стоматологи и эндокринологи совместно ведут пациента. Такой подход позволяет снизить риск осложнений и повысить эффективность лечения.

Ученые считают, что внедрение обязательного скрининга уровня витамина D перед имплантацией может стать новым стандартом подготовки пациентов и улучшить долгосрочные результаты стоматологических процедур.

