AP: в преддверии Генассамблеи ООН США отворачиваются от всего мира

Во время того, как президент США Дональд Трамп готовится к своему второму участию в Генеральной Ассамблее ООН, его администрация проводит все более одностороннюю политику, которую критики считают значительным отступлением от формата глобального взаимодействия, которого придерживались многие предыдущие лидеры Соединенных Штатов, отмечает агентство Associated Press.

Союзники президента США, которые раньше защищали избитый лозунг Трампа «Америка прежде всего» (America First), настаивая на том, что «Америка прежде всего» не означает «только Америка», ушли. На их месте находятся сторонники нерушимого государственного суверенитета, которые разделяют убежденность в том, что многие институты, созданные после Второй мировой войны для поддержания международного порядка, либо устарели, либо нуждаются в серьезном пересмотре, говорится в материале AP.

Реклама

В преддверии Генеральной Ассамблеи ООН некоторые ожидают, что стиль поведения Трампа будет в другом тоне, в отличие от прошлого года, когда мировые лидеры c их осторожностью не были готовы к образу Трампа, его стилю дипломатии и лозунгу «Америка прежде всего».

На этот раз мировые лидеры знают, чего ожидать, добавляет агентство. За это время Трамп успел выйти из Транс-Тихоокеанского торгового партнёрства, Парижского соглашения по климату и ЮНЕСКО — организации ООН по вопросам образования, науки и культуры.

Он неоднократно ставил под сомнение актуальность НАТО, полезность других международных объединений и организаций, оскорблял лидеров государств, которые являются союзниками США, а также отказался от курса бывшего президента США Барака Обамы на сближение с Кубой. В декабре, вопреки совету своей команде помощников по вопросам национальной безопасности, он признал Иерусалим столицей Израиля, напоминает AP.

Вероятно, усилия Трампа по отступлению будут только увеличиваться, даже на пути к приближению открытия Генассамблеи ООН, заключает агентство.