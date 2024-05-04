Велотурист из России рассказал, почему отправился в джунгли между Колумбией и Панамой

Велопутешественник Владимир Комаров, выживавший в джунглях Дарьенского пробела более двух месяцев, отправился туда на велосипеде от безысходности. В беседе с «Газетой.Ru» он рассказал, что Дарьенский пробел – это единственная дорога, ведущая до Панамы. Мужчина отметил, что два года путешествовал с велосипедом по Латинской Америке, поэтому с собой у него была «передвижная веломастерская с домом на колесах».

«Другого пути до Панамы нет, только на лодке или самолетом с велосипедом, но у меня денег столько нет, на лодку мне тоже не хватило, осталось только наземным способом идти, я был в безвыходной ситуации. Если были бы деньги, я бы на лодке проплыл, как все делают. Не то, что бы я хотел в Дарьенский пробел, но другого пути не было. У меня было много с собой вещей, я же два года по Латинской Америке ездил на велосипеде. Палатка, спальник, одеяло, одежда, техника, гаджеты, всякие инструменты для велосипеда. Чтобы можно было починить все, что может сломаться. Получилась передвижная веломастерская с домом на колесах, кухней и инструментами, чтобы готовить на костре», — сказал он.

В последний месяц своего путешествия Владимир заболел малярией. Как только мужчина вышел из джунглей и оказался в Панаме, сразу обратился в больницу. Однако оттуда Владимира забрали в миграционный лагерь, где и вылечили от малярии.

«Последний месяц я просто еле как шел: днем иногда был озноб, поэтому я просто отдыхал. Как только прекращался озноб, снова шел. Ночью вообще был ужас, утром более-менее, днем малярия снова накрывает, вечером более-менее. Так потихоньку шел, отдыхал, спал, шел. Я как вышел к цивилизации, сразу пошел в больницу. Там у меня успели только кровь взять на анализы и капельницу одну поставить. Я вышел покурить, и машина миграционная приехала и в лагерь меня увезла. Мне не успели ни таблеток дать, ничего. Потом в лагере уже объяснил, но там мне только через два-три дня выдали лекарства, там меня вылечили от малярии», — пояснил он.

Путешественник добавил, что хочет доехать на своем велосипеде до Аляски.

«Я еду потихоньку до Аляски, сейчас Коста-Рику пересеку, хочу всю Центральную Америку проехать, затем Северную Америку и доехать до Аляски. Я особо планов далеко не строю, живу одним днем», — заключил он.

Подробнее о том, как Владимир выживал в джунглях, готовил змей и общался с грабителями – в материале «Газеты.Ru».

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