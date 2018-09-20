В Приморье аннулировали результаты выборов губернатора

В Приморском крае избирательная комиссия решила отменить результаты голосования на выборах главы региона. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что об этом заявила председатель приморской комиссии Татьяна Гладких.

«Решение (отменить результаты выборов) принято», — сказала Гладких.

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Она добавила, что для этого необходимо подписать протокол.

Ранее сообщалось, что сотрудники управления Следственного комитета России по региону начали проверки по факту нарушений на выборах главы Приморского края. Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова призналась, что приняла близко к сердцу ситуацию с фальсификациями на выборах губернатора края.