Мун Чжэ Ин отправился на переговоры в Пхеньян

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин отправился в Пхеньян для очередных переговоров с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что саммит будет иметь большое значение, если в результате возобновится диалог между КНДР и Соединенными Штатами.

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«Если в результате этого визита на Север возобновится американо-северокорейский диалог, уже это будет иметь большое значение», — передал слова Мун Чжэ Ина секретарь президента Южной Кореи по связям с общественностью Юн Ён Чхан.

Самолет Мун Чжэ Ина должен приземлиться в Пхеньяне около 4.00 мск.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что запланировала официальный визит в Южную Корею на начало октября.