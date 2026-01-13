Аэропорты Краснодарского края возобновили работу

Аэропорты Геленджика и Краснодара возобновили работу. Об этом в своем Telegram-канале сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.

Представитель ведомства уточнил, что меры были введены из соображений безопасности.

13 января сообщалось, что в аэропортах региона задержали почти 50 рейсов на прилет и вылет.

12 января аэропорт в Краснодаре приостанавливал обслуживание рейсов «в связи с усилением ливневого снегопада в Краснодаре и недостаточным коэффициентом сцепления на взлетно-посадочной полосе». Все службы аэропорта Краснодара были усилены.

11 января в 18:26 мск Кореняко сообщил о введении в аэропорту Краснодара ограничений на прием и отправку самолетов. Меры были приняты для обеспечения безопасности полетов. Воздушная гавань возобновила работу в штатном режиме примерно в 21:10 мск.

Ранее в аэропорту Иркутска задержали ряд рейсов из-за густого тумана.