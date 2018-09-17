Путин и Эрдоган завершили переговоры в Сочи

Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Тайип Эрдоган завершили переговоры в Сочи. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что Переговоры Путина и Эрдогана растянулись на три часа. В общей сложности беседа лидеров стран длилась более четырех часов.

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Переговоры проходили в резиденции российского главы Бочаров ручей.

«Только что мы с господином президентом провели содержательные и конструктивные переговоры», — прокомментировал Путин итоги переговоров.

Ранее сообщалось, что президенты сделают акцент на обсуждении ситуации в сирийском Идлибе. Об этом заявляли как глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, так и представители Кремля.