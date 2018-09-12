Лавров рассказал о сбое в политической системе США

Во внутриполитической системе США с ее выборной системой произошел сбой. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, выступая на форуме молодых дипломатов на ВЭФ, передает РИА «Новости».

Министр подчеркнул, что о сбое в двухпартийной системе США говорят многие демократы и многие республиканцы. По словам Лаврова, проигравшая сторона пытается найти виноватого, в том числе за рубежом.

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«Система двухступенчатая, которую США применяют на выборах, она же не очень демократична. Клинтон, если брать голоса избирателей, получила намного больше, чем Дональд Трамп, но выборщики проголосовали иначе», — сказал Лавров.

Глава МИД добавил, что обсуждал этот вопрос еще с Кондолизой Райс. Та признала, что проблема существует, но призвала не лезть в дела Вашингтона.

«Получается, что теперь это уже не американское дело», — сказал Лавров, рассуждая об обвинениях США в адрес России о «вмешательстве».

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп решил подписать указ о введении санкций за вмешательство в выборы.