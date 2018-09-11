В США пригрозили санкциями против Международного уголовного суда

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Соединенные Штаты могут ввести санкции против Международного уголовного суда (МУС), который в данный момент расследует преступления американских военных в Афганистане. Слова советника передает Reuters.

Данное заявление Болтон сделал во время выступления перед американской консервативной политической группой «Общество Федералистов».

Реклама

«Соединенные Штаты примут любые необходимые меры для защиты наших граждан и союзников от несправедливого преследования этим нелегитимным судом», — сказал Болтон.

Советник добавил, что речь может идти о запрете судьям МУС посещать США, а также о наложении санкций на их активы в Соединенных Штатах.

«Мы не будем сотрудничать с МУС. Мы не будем оказывать помощь МУС. Мы не вступим в МУС. Мы позволим МУС умереть своей смертью», — заявил Болтон.

Он подчеркнул, что организация уже «мертва» для американской стороны.

Ранее палата представителей США приняла закон о санкциях за кибератаки.