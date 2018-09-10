Абэ рассказал о предстоящих встречах с Путиным

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ сообщил, что в 2019 году он намерен провести ряд двусторонних встреч с российским президентом Владимиром Путиным, передает РИА «Новости».

10 сентября состоялись переговоры Путина и Абэ в рамках визита японского премьера в Россию в преддверии Восточного экономического форума во Владивостоке.

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«Мы будем встречаться во время различных международных конференций. Мы встретимся в Осаке на «двадцатке», потом в Токио вместе закроем перекрестные годы, мы только что договорились об этом», — заявил Абэ.

Также премьер-министр Японии добавил, что он и Путин приложат все усилия для заключения мирного договора между странами. По его словам, такое возможно благодаря изменениям в подходе к японо-российскому сотрудничеству без ущемления правовой позиции сторон.

Ранее Путин сказал, что готов искать «развязки» по вопросу мирного договора с Японией.