Ростовская область планирует достичь 100% цифровой зрелости к 2030 году

К 2030 году цифровая зрелость всех отраслей экономики и социальной сферы Ростовской области должна достичь 100%. Об этом сообщили на заседании регионального правительства под председательством губернатора Юрия Слюсаря.

Отмечается, что на сегодняшний день этот показатель составляет около 62%. При этом основной целью стал не формальный цифровой прогресс, а реальное упрощение жизни граждан. Уже переведены или находятся в процессе внедрения электронные сервисы в образовании, здравоохранении, транспорте, ЖКХ, спорте и госуправлении.

В сфере госуслуг все 89 социально значимых региональных сервисов доступны в электронном виде. С начала года по ним подано более 5,4 млн заявлений. Портал «Госуслуги» в 2024 году использовали 2,2 млн жителей региона, при общем числе зарегистрированных — 3,7 млн.

Кроме того, для удобства граждан на портале создаются тематические информационные страницы. В МФЦ весь комплекс мер можно оформить по единому заявлению.

Также особое внимание уделяется поддержке участников специальной военной операции. Отмечается, что Ростовская область стала первым в России регионом, внедрившим единое окно для оформления всех мер поддержки СВО по одному заявлению. Проект признан лучшим в стране по итогам Всероссийского конкурса «Лучший МФЦ России». Об этом Юрий Слюсарь рассказывал на встрече главе государства Владимиру Путину.

«В Ростове прошел впервые такой «пилот» так называемого «одного окна». Это когда либо участник СВО, либо его родной, близкий, член семьи приходит в МФЦ, ему не нужно бегать по всем ведомствам – подает одно заявление, а дальше МФЦ сам уже взаимодействует со всеми ведомствами по этим мерам поддержки», — рассказал Юрий Слюсарь.

Механизмы поддержки участников СВО на Дону также продолжает развиваться. Так, создан чат-бот, где можно найти информацию по всем актуальным вопросам, которые могут появиться у жителей Дона, связанным с участием в СВО: от планирования заключения контракта до адаптации к мирной жизни.