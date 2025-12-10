Черногория намерена создать нацрезерв топлива без российских нефтепродуктов

Власти Черногории создают на территории страны резерв топлива, в котором не будет российских нефтепродуктов. Об этом сообщила газета Vijesti.

Таким образом власти Черногории намерены закрыть очередную главу переговоров о вступлении страны в Евросоюз. В издании отмечается, что в условиях тендера заявлено, что они запрещают приобретение топлива на основе российского сырья.

До этого министерство энергетики республики объявило тендер на закупку первой партии в размере 19,6 млн литров евродизеля. Отмечается, что он будет храниться на нефтяном терминале в порту Бар. Согласно условиям закупки, топливо должно быть произведено после 21 января 2026 года. В тендере также заявлено, что Черногория не может закупать топливо у стран, в отношении которых введены ограничительные меры или санкции. Запасы топлива связаны с обязательствами Черногории по закрытию энергетической главы переговоров с ЕС.

Ранее СМИ сообщили, что Черногорию и Албанию при вступлении в ЕС лишат права вето на расширение.