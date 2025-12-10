Бузова раскрыла, что ей нравится в известном шоу: «Я являюсь фанаткой себя»

Певица Бузова похвалила Галустяна и себя в «Сокровищах императора»

Певица и телеведущая Ольга Бузова призналась в беседе с Telegram-каналом «Звездач», что очень любит шоу «Сокровища императора».

«Я могу честно сказать: я являюсь фанаткой себя... Извините, перепутала просто — я являюсь фанаткой этого шоу, и больше всего мне нравится, конечно, ведущий. Миша Галустян, невероятная, с искрометным чувством юмора Ольга Бузова», — поделилась артистка.

Бузова также высоко отметила наряды и локации в проекте. По словам звезды, она ждет каждый выпуск с нетерпением и каждый раз удивляется событиям на проекте.

В декабре в Китае в крупнейшем городе мира Чунцине завершились съемки третьего сезона приключенческого реалити «Сокровища Императора».

В третьем сезоне участниками квеста знаменитостей стали рэперша Инстасамка и ее муж-продюсер MONEYKEN, предприниматель Игорь Рыбаков и его дочь Полина, подруги Екатерина Шкуро и Ирина Пинчук, певица Виктория Дайнеко и ее муж Беркели Овезов, одни из самых титулованных гимнасток планеты Дина и Арина Аверины, музыканты Артем Качер и Миша Марвин, актер Илья Глинников и певица Дарья Янина, а также актриса Анна Цуканова-Котт и агент российской разведки Анна Чапман.

