На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Впервые пересмотрены фундаментальные основы термодинамики

PS: исчезновение теплоемкости при абсолютном нуле связано с возрастанием энтропии
true
true
true
close
NASA/Swift/A. Beardmore/University of Leicester

Профессор Хосе-Мария Мартин-Олалья из Университета Севильи показал, что исчезновение теплоемкости при абсолютном нуле — явление, которое почти век считалось следствием третьего закона термодинамики, — напрямую вытекает из второго закона, то есть из принципа возрастания энтропии и связанного с ним условия стабильности термодинамического равновесия. Работа опубликована в журнале Physica Scripta (PS).

Это уже вторая работа исследователя на эту тему. В июне 2025 года он опубликовал статью, где связал другую фундаментальную закономерность — теорему Нернста — также со вторым законом, поправив исходное представление Эйнштейна. В совокупности две публикации предлагают радикально смелую идею: первые два закона термодинамики — сохранение энергии и возрастание энтропии — могут полностью объяснить свойства вещества на всех температурах, включая абсолютный ноль, а значит, третий закон как самостоятельная постулат не требуется.

Исчезновение теплоемкости при абсолютном нуле — одна из глобальных закономерностей для всех веществ. Теплоемкость показывает, сколько энергии нужно объекту, чтобы изменить свою температуру. В рамках классической физики исчезновение этого свойства казалось невозможным: любое изменение температуры должно сопровождаться обменом энергией. Однако в начале XX века эксперименты уверенно показали: при стремлении к абсолютному нулю теплоемкость падает и в пределе обращается в ноль.

В 1907 году Эйнштейн объяснил это квантовыми эффектами, заложив основу будущей третьей аксиомы термодинамики. Но объяснение оставалось изолированным — оно не связывало наблюдаемое поведение вещества с фундаментальными законами термодинамики.

Работа Мартин-Олальи предлагает иной взгляд: исчезновение теплоемкости следует не из особенностей квантовой природы вещества, а из требования термодинамической устойчивости равновесия.

Равновесное состояние в термодинамике по определению устойчиво: оно сохраняется бесконечно долго, пока внешняя сила не выведет систему из равновесия. Это свойство — следствие второго закона. Профессор показывает, что именно это требование автоматически накладывает жесткое условие на теплоемкость при стремлении температуры к нулю: она должна исчезать не просто сильно, а быстрее температуры, чтобы избежать неустойчивых, физически недопустимых состояний.

По словам автора, квантовое объяснение остается справедливым на уровне микроскопических моделей, но само явление — универсальное и не зависит от того, квантовая система или классическая.

Если выводы исследователя получат дальнейшее подтверждение, они могут привести к пересмотру преподавания и понимания термодинамики. Две главные аксиомы — сохранение энергии и рост энтропии — окажутся достаточными для объяснения всех макроскопических свойств вещества на всем диапазоне температур.

Ранее физики открыли новое состояние материи.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Молодые не поймут. Почему работодателям стали выгодны сотрудники 30-50+
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами