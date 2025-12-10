В Пермском крае учительница травила школьницу из-за внешнего вида

В Пермском крае конфликт педагога с ученицей закончился проверкой в школе. Об этом сообщает Ura.ru.

Инцидент произошел на перемене в школе Нытвы. Заметив, что одна из школьниц выглядит «неподобающе», учительница повела семиклассницу в туалет, чтобы та смыла макияж (тональный крем и тушь). Помимо этого, женщина якобы травила несовершеннолетнюю.

Мать пострадавшей заявила, что это не первый подобный случай. Этот педагог, по ее словам, постоянно унижает девочек и называет их «лахудрами». Сейчас в учреждении проводится проверка.

Как рассказал директор, эта ученица не всегда соблюдала требования школы.

На ситуацию обратил внимание местный депутат Олег Постников. По словам мужчины, представители министерства образования уже связались с директором и порекомендовали организовать конструктивное решение конфликтных ситуаций.

Помимо этого, педагогу-психологу порекомендовали поговорить с пострадавшей.

