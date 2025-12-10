В Подмосковье выросло число заразившихся гонконгским гриппом и ОРВИ

В Московской области заболеваемость гриппом и ОРВИ увеличилась на 20% за неделю

В Подмосковье увеличилось число заразившихся гонконгским гриппом и ОРВИ. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Московской области.

Там заявили, что с 1 по 7 декабря заболеваемость ОРВИ и гриппом среди населения региона находится на сезонном уровне без превышения пороговых значений, при этом зафиксирован рост на 20% по сравнению с предыдущей неделей.

«В структуре циркулирующих вирусов сохраняется преобладание респираторных вирусов негриппозной этиологии (преимущественно риновирус, аденовирус)», — сказано в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, среди циркулирующих штаммов гриппа преобладает разновидность вируса гриппа А (H3N2) — гонконгский грипп.

10 декабря врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что в России действительно могут перевести сотрудников на удаленную работу в случае, если вспышка гонконгского гриппа перерастет в серьезную пандемию. Однако на данный момент врачи такого сценария не прогнозируют, отметил специалист.

Он объяснил, что сейчас активно циркулируют «потомки» гонконгского гриппа А (H3N2). По словам эксперта, в основном преобладает как раз грипп А, но «медийная истерика» все же реальной картине не соответствует.

Накануне депутат Госдумы Алексей Куринный призвал в регионах, где наблюдается эпидемический подъем гриппа, перевести работников на удаленку. По его мнению, это позволит россиянам избегать мест скопления людей, благодаря чему риск заражения и распространения вируса снизится.

Ранее в Якутии зафиксировали вспышку гонконгского гриппа.