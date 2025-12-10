В Госдуме обвинили FIS в цинизме и издевательстве из-за решения по лыжникам

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов заявил, что Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) своим решением по российским спортсменам добивается раскола в сборной России. Его слова приводит РИА Новости.

«Это цинизм и издевательство. Конечно, это важно для тех спортсменов, которые будут участвовать в отборе к Олимпийским играм. А что делать тем, кого не допустили к участию в квалификации, они в чем виноваты? Это не спортивная ситуация и настолько иезуитская», — сказал Фетисов.

Нейтральные статусы от FIS получили лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева, а также фристайлистка Анастасия Таталина.

Российские спортсмены были отстранены Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 21 октября 2025 года по итогам голосования на исполкоме FIS вновь было принято решение не допускать россиян на соревнования даже в качестве нейтральных атлетов. После чего Россия подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд на это решение и выиграла дело.

Олимпиада состоится с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов после начала СВО. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

