В Германии раскрыли позицию ЕС больше по территориям в конфликте на Украине

JW: в ЕС больше не обсуждают территориальный вопрос в конфликте на Украине
РИА Новости

Лидеры стран-членов Европейского союза (ЕС) не обсуждали территориальный вопрос с президентом Украины Владимиром Зеленским в ходе встречи в Брюсселе. Об этом сообщила немецкая газета Junge Welt (JW).

Журналисты отметили, что в переговорах приняли участие генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Антониу Кошта. В итоговом заявлении говорилось только о необходимости гарантировать суверенитет Украины.

«То есть существование Украины как государства, и безопасность страны. О территориальной целостности речи уже не шло», — говорится в материале.

По мнению издания, в ЕС осознают, что Киев не сможет избежать территориальных уступок.

6 декабря главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что для Украины было бы неприемлемо отдать часть своей территории в рамках любого мирного соглашения с Россией. Он также допустил, что ВСУ смогут продолжать сражаться без помощи США, но выразил надежду, что поддержка Вашингтона сохранится. Украинцы сейчас защищают «не только себя, но и всю Европу», подчеркнул он. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Европе назвали условие для отказа Украины от территорий.

