На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме ответили на слова постпреда Украины в ООН о «дырке от бублика»

Колесник: слова Мельника в ООН свидетельствуют об отсутствии аргументов у Киева
true
true
true
close
IMAGO/M. Popow/Global Look Press

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в интервью News.ru раскритиковал выступление постоянного представителя Украины при ООН Андрея Мельника в Совете Безопасности.

По мнению депутата, украинский дипломат, исчерпав содержательные доводы, перешел к «уличному фольклору» и цитированию советских фильмов, что демонстрирует неуверенность и отсутствие серьезных аргументов у Киева. Колесник подчеркнул, что подобная риторика неприемлема для дипломата высокого ранга.

«Неуверенность звучит вообще во всей этой истории, непонимание и отсутствие аргументов, когда Мельник занимает серьезный пост постпреда при ООН и все его объяснения ограничиваются такими русскими народными поговорками… Это говорит о том, что аргументов не осталось на дипломатическом уровне», — заявил Колесник.

В ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН Мельник внезапно перешел на русский язык и выдал цитату из советского фильма «Место встречи изменить нельзя», обращаясь к российской делегации. Он сообщил, что Москва получит «дырку от бублика», а не украинские территории. Постпред РФ Василий Небензя же заявил, что не понимает, на что рассчитывает Украина и ее «европейские кураторы», настаивая на продолжении «войны до последнего украинца», несмотря на «вполне реалистичные» предложения США. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России высмеяли слова Мельника о «дырке от бублика».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Молодые не поймут. Почему работодателям стали выгодны сотрудники 30-50+
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами