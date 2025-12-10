Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в интервью News.ru раскритиковал выступление постоянного представителя Украины при ООН Андрея Мельника в Совете Безопасности.

По мнению депутата, украинский дипломат, исчерпав содержательные доводы, перешел к «уличному фольклору» и цитированию советских фильмов, что демонстрирует неуверенность и отсутствие серьезных аргументов у Киева. Колесник подчеркнул, что подобная риторика неприемлема для дипломата высокого ранга.

«Неуверенность звучит вообще во всей этой истории, непонимание и отсутствие аргументов, когда Мельник занимает серьезный пост постпреда при ООН и все его объяснения ограничиваются такими русскими народными поговорками… Это говорит о том, что аргументов не осталось на дипломатическом уровне», — заявил Колесник.

В ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН Мельник внезапно перешел на русский язык и выдал цитату из советского фильма «Место встречи изменить нельзя», обращаясь к российской делегации. Он сообщил, что Москва получит «дырку от бублика», а не украинские территории. Постпред РФ Василий Небензя же заявил, что не понимает, на что рассчитывает Украина и ее «европейские кураторы», настаивая на продолжении «войны до последнего украинца», несмотря на «вполне реалистичные» предложения США. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

