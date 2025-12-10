Аналитики снизили прогноз роста ВВП России

Аналитики, опрошенные Банком России, понизили прогноз роста ВВП на 2025 год до 0,9% с ранее ожидавшихся 1%. Об этом говорится в материалах на сайте регулятора.

Согласно сообщению Банка России, прогнозы роста ВВП на всем прогнозном горизонте были снижены на 0,1 п.п.: до 0,9% в 2025 году, 1,1% — в 2026 году, 1,7% — в 2027 году и 1,8% — в 2028 году. Медианная оценка долгосрочных темпов роста также была понижена на 0,2 п.п. — до 1,8%. По оценке аналитиков, прирост ВВП в 2028 году по отношению к 2021 году составит 13,2% при среднем темпе роста около 1,9% в год.

Аналитики также понизили прогноз инфляции на 2025 год до 6,3% (минус 0,3 п.п. к октябрьскому опросу) и не изменили прогноз на 2026 год – 5,1%. Они также ожидают, что в 2027 году инфляция вернется к 4% (минус 0,1 п.п. от прежнего прогноза) и будет находиться на этом целевом уровне Центробанка и далее.

8 декабря министр финансов России Антон Силуанов заявил, что в стране есть основания для устойчивого роста экономики в следующем году. По его словам, экономика сможет «гнать на велосипеде», однако для этого необходимо охлаждение экономики, чтобы инфляция не генерировала высокие ставки и не съедала доходы людей. Министр отметил, что этого удастся достичь уже в текущем году.

