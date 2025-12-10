На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Солдат ВСУ, застреливший пленных за слова «Слава России», получил пожизненный срок

В ДНР солдата ВСУ приговорили к пожизненному за расправу над пленными россиянами
Shutterstock

В Донецкой народной республике (ДНР) к пожизненному лишению свободы приговорили солдата Вооруженных сил Украины (ВСУ) за расправу над пленными россиянами. Об этом сообщила объединенная пресс-служба Верховного суда ДНР в Telegram-канале.

Суд установил, что 10 июня 2025 года украинец обнаружил в лесополосе двух солдат российской армии и взял их в плен. Испытывая злобу и ненависть к военнопленным из-за их высказываний «русские придут», «Слава России» и их поддержки специальной военной операции (СВО), он выстрелил в область жизненно важных органов. Травмы оказались несовместимы с жизнью.

Мужчину признали виновным в совершении особо тяжких преступлений и пожизненно отправили его в колонию. Уголовное дело было рассмотрено в закрытом режиме.

До этого военный суд заочно приговорил командира украинской армии Николая Дзямана к пожизненному лишению свободы. Установлено, что в январе 2024 года он приказал сбить Ил-76 с украинскими пленными в районе поселка Яблоново в Белгородской области.

Кроме того, 13 мая 2023 года подчиненные Дзямана сбили при помощи зенитной ракеты комплекса противовоздушной обороны Patriot два вертолета Ми-8, фронтовой бомбардировщик Су-34 и истребитель Су-35 ВКС РФ.

Ранее суд приговорил разведчика ВСУ к 29 годам за теракты в Белгородской области.

