На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Не верьте ни одному его слову»: Двалишвили назвал Яна лжецом

Грузинский боец Двалишвили назвал чемпиона UFC Яна лжецом
true
true
true
close
Stephen R. Sylvanie-Imagn Images/Reuters

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Мераб Двалишвили в социальной сети X назвал лжецом россиянина Петра Яна, который заявил, что не имеет отношения к переписке с грузинский бойцом, поскольку его социальные сети ведет его менеджер.

«Никогда не верьте ни одному его слову. <...> Он сказал, что не писал вчера «увидимся, друг» или «скорейшего выздоровления, друг» — «это был не он». Как быстро он передумал. Я думал, что после того, как я победил его в 2023 году, он поумерил свою гордость, и я был с ним дружелюбен. Забудь об этом, лжец», — написал он.

Утром 7 декабря Ян одолел Двалишвили на турнире UFC 232 и забрал титул. Поединок, который проходил в Лас-Вегасе, продлился пять раундов и завершился единогласным решением судей в пользу Яна со счетом 49-46, 49-46, 48-47. После боя грузинского бойца сразу госпитализировали из-за полученных повреждений.

Бойцы уже встречались — в марте 2023 года Двалишвили одержал победу над Яном единогласным решением судей.

Ян завоевал титул чемпиона UFC в легчайшем весе в 2020 году, победив Жозе Альдо. Позже он также выигрывал временный титул чемпиона UFC в легчайшем весе в октябре 2021 года. Он потерял пояс в 2022 году, когда проиграл поединок Алджамейну Стерлингу на турнире UFC 273.

Ранее Ян заявил о принципиальности выхода на бой с российским флагом.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Молодые не поймут. Почему работодателям стали выгодны сотрудники 30-50+
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами