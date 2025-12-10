«Не верьте ни одному его слову»: Двалишвили назвал Яна лжецом

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Мераб Двалишвили в социальной сети X назвал лжецом россиянина Петра Яна, который заявил, что не имеет отношения к переписке с грузинский бойцом, поскольку его социальные сети ведет его менеджер.

«Никогда не верьте ни одному его слову. <...> Он сказал, что не писал вчера «увидимся, друг» или «скорейшего выздоровления, друг» — «это был не он». Как быстро он передумал. Я думал, что после того, как я победил его в 2023 году, он поумерил свою гордость, и я был с ним дружелюбен. Забудь об этом, лжец», — написал он.

Утром 7 декабря Ян одолел Двалишвили на турнире UFC 232 и забрал титул. Поединок, который проходил в Лас-Вегасе, продлился пять раундов и завершился единогласным решением судей в пользу Яна со счетом 49-46, 49-46, 48-47. После боя грузинского бойца сразу госпитализировали из-за полученных повреждений.

Бойцы уже встречались — в марте 2023 года Двалишвили одержал победу над Яном единогласным решением судей.

Ян завоевал титул чемпиона UFC в легчайшем весе в 2020 году, победив Жозе Альдо. Позже он также выигрывал временный титул чемпиона UFC в легчайшем весе в октябре 2021 года. Он потерял пояс в 2022 году, когда проиграл поединок Алджамейну Стерлингу на турнире UFC 273.

Ранее Ян заявил о принципиальности выхода на бой с российским флагом.