Сальвини: Украина проиграла в конфликте, но Европа не заинтересована в мире

Конфликт на Украине уже проигран, однако «кто-то в Европе» не заинтересован в его прекращении. Об этом заявил вице-премьер Италии Маттео Сальвини в эфире телеканала Rete4.

«Есть впечатления, что в Европе не для спасения жизней на Украине, но для спасения своего кресла кто-то не заинтересован в установлении мира», — отметил он.

По словам Сальвини, конфликты проходят в экономических интересах тех, «кто производит оружие». Однако конкретных имен политик называть не стал.

Он добавил, что войска Вооруженных сил России ведут наступление, тогда как Украина испытывает трудности и вынуждена мобилизовывать своих граждан, которые становятся дезертирами. Сальвини напомнил, что «ни Гитлер, ни Наполеон» не смогли победить Россию, несмотря на это, как указал он, в Брюсселе продолжают говорить: «Победим».

Политик отметил, что союзники Киева потратили на конфликт $300 млрд, добавив, что президент США Дональд Трамп уже дал понять, что больше не намерен давать на это деньги. В связи с этим Европе в следующем году придется выделить Украине €140 млрд.

«Кто даст эти деньги? Я не собираюсь отбирать у итальянского здравоохранения деньги на войну, которая проиграна», — заявил он.

До этого премьер-министр Виктор Орбан объяснил, что Европа не хочет признавать тот факт, что конфликт на Украине проигран, поскольку это вызовет «фундаментальное землетрясение и изменения в европейской политике». Политик добавил, что лидеры Европы пока не приняли такой исход событий, но это произойдет, считает он.

Ранее бойцы ВСУ признали, что Украина проиграла в конфликте с Россией.