В Совфеде раскрыли сроки начала строительства нового города в Сибири

Сенатор Усс: работы по созданию нового города в Сибири начнутся в 2026 году

Работы по созданию нового города в Сибири могут начаться в 2026 году. Об этом сообщил ТАСС зампред комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Александр Усс.

Он уточнил, что город может появиться на границе Красноярского края и Хакасии, в районе Минусинска, «где когда-то замышлялся электрокомплекс».

«Делегация во главе с [секретарем Совбеза РФ ]Сергеем Кужугетовичем [Шойгу] посещала <…> город Минусинск и Хакасию для того, чтобы определить площадки для развития этого проекта», — добавил Усс.

Сенатор отметил, что работать в новом городе будет молодежь.

В ноябре Сергей Шойгу предложил построить в Сибири новый город-спутник Саяногорска, который мог бы стать гордостью российских архитекторов и строителей. Он отметил, что Саяногорск — базовый город для энергетиков Саяно-Шушенской и Майнской ГЭС, а также для местного бизнеса с большим потенциалом для развития. По его словам, появление нового города-спутника могло бы расширить инфраструктуру региона.

Ранее Путин поручил построить 10 технопарков в отдаленных регионах России.