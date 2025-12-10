На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Блогер Шарий утверждает, что США передали НАБУ данные о деньгах Зеленского

Шарий: США передали в НАБУ информацию о присвоении Зеленским $1 млрд
anatolijsharij/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

США передали Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ) данные о средствах, принадлежащих президенту Украины Владимиру Зеленскому в размере около миллиарда долларов, которые были выведены в ходе реализации коррупционных схем. Об этом в своем Telegram-канале заявил украинский блогер Анатолий Шарий.

Европейские лидеры сообщили об этом на встрече 8 декабря, уверен он.

Шарий отметил, что теперь США проводят аудит, чтобы понять, какое отношение эти деньги имели к американской помощи, оказанной Украине.

По его словам, в Европе дали понять, если Зеленский не будет показывать стремления двигаться по пути урегулирования украинского конфликта, который предлагает президент США Дональд Трамп, то информация об этих средствах будет обнародована.

Европейские лидеры порекомендовали президенту Украины продолжать саботировать переговоры и затягивать проведение выборов в стране, чтобы дождаться, когда Трамп устанет и потеряет интерес к вопросу по урегулированию конфликта на Украине, добавил Шарий.

10 ноября НАБУ сообщило о проведении масштабной спецоперации по делу о коррупции в сфере энергетики. По данным ведомства, расследование шло полтора года, сотрудники бюро собрали около тысячи аудиозаписей. Одним из главных подозреваемых по делу проходит бизнесмен Тимур Миндич, который считается ближайшим соратником и его «кошельком» президента Украины Владимира Зеленского. Через две с лишним недели украинский лидер уволил главу своего офиса Андрея Ермака на фоне обысков НАБУ в его квартире.

Ранее в Британии заявили, что союзники предали Зеленского.

