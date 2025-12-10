На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Европе назвали условие для отказа Украины от территорий

NYT: Украина откажется от части территорий при наличии гарантий безопасности
Reuters

Правительство Украины может отказаться от части территорий, если страны Запада предоставили ей надежные гарантии безопасности при урегулировании конфликта. Об этом пишет американское издание The New York Times (NYT) со ссылкой на неназванных европейских чиновников.

«Необходимо согласовать надежные гарантии безопасности для Украины, поскольку это будет являться лучшим стимулом для Киева согласиться на передачу части своей территории. Но пока США отказываются предоставлять какие-либо подробные гарантии или поддерживать европейские силы», — сказали источники.

6 декабря портал Axios сообщил, что США на переговорах по урегулированию на Украине ищут новые варианты решения территориального вопроса. Эту тему и гарантии безопасности обсуждал президент Украины Владимир Зеленский со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем политика Джаредом Кушнером в течение двух часов, говорится в материале.

3 декабря глава министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что со стороны республики не будет никаких компромиссов в отношении суверенитета и никаких принудительных изменений границ. По его словам, главы МИД стран НАТО поддержали такую позицию Киева.

Ранее Захарова рассказала, какую судьбу уготовил Зеленский Украине.

