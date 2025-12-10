В Петербурге загорелось здание рынка

78: начался пожар на Правобережном рынке в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге загорелось здание Правобережного рынка. О пострадавших данных нет, сообщает Telegram-канал 78.

«Как сообщили в МЧС Петербурга, горит двухэтажное здание рынка размером 25 на 100 метров. Спасатели уже работают на месте», — говорится в посте.

Других подробностей не приводится.

9 декабря в Новосибирске загорелось здание педколледжа. Огонь вспыхнул в кабинете на третьем этаже, после чего перекинулся на кровлю. На место происшествия прибыли 67 сотрудников экстренных служб и 17 единиц специальной техники. Профильные службы развернули штаб пожаротушения.

Как рассказали в МЧС РФ, из здания эвакуировали 670 студентов. К текущему моменту никакой информации о пострадавших не поступало.

По данным следственного управления СК РФ по Новосибирской области, пожар произошел из-за замыкания электропроводки. В ведомстве уточнили, что это предварительная причина происшествия. На фоне случившегося следователи организовали проверку в учебном заведении по признакам преступления, предусмотренного статьей о халатности.

Ранее в строительном городке на юго-западе Москвы произошло возгорание.