На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Петербурге загорелось здание рынка

78: начался пожар на Правобережном рынке в Санкт-Петербурге
true
true
true

В Санкт-Петербурге загорелось здание Правобережного рынка. О пострадавших данных нет, сообщает Telegram-канал 78.

«Как сообщили в МЧС Петербурга, горит двухэтажное здание рынка размером 25 на 100 метров. Спасатели уже работают на месте», — говорится в посте.

Других подробностей не приводится.

9 декабря в Новосибирске загорелось здание педколледжа. Огонь вспыхнул в кабинете на третьем этаже, после чего перекинулся на кровлю. На место происшествия прибыли 67 сотрудников экстренных служб и 17 единиц специальной техники. Профильные службы развернули штаб пожаротушения.

Как рассказали в МЧС РФ, из здания эвакуировали 670 студентов. К текущему моменту никакой информации о пострадавших не поступало.

По данным следственного управления СК РФ по Новосибирской области, пожар произошел из-за замыкания электропроводки. В ведомстве уточнили, что это предварительная причина происшествия. На фоне случившегося следователи организовали проверку в учебном заведении по признакам преступления, предусмотренного статьей о халатности.

Ранее в строительном городке на юго-западе Москвы произошло возгорание.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Молодые не поймут. Почему работодателям стали выгодны сотрудники 30-50+
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами