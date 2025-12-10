На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Европе призвали Зеленского к «болезненным уступкам» России

Corriere della Sera: премьер Италии призвала Украину сделать болезненные уступки
Francesco Fotia/Reuters

Премьер Итлаии Джорджа Мелони на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским намекнула ему о возможных «болезненных уступках» России в рамках мирного соглашения. Об этом пишет газета Corriere della Sera.

«Со стороны нашего премьер-министра разговор был откровенным, и ее посыл можно резюмировать так: «Учтите, что вам, возможно, придется пойти на некоторые болезненные уступки»», — говорится в сообщении издания.

На этом фоне газета The Telegraph со ссылкой на источники писала, что Украина может пойти на территориальные уступки России на Донбассе, если Москва согласится на «взаимный» шаг.

Администрация Дональда Трампа добивается от Украины скорого ответа на предложенный Вашингтоном мирный план. По информации Financial Times, президент США хочет добиться урегулирования до католического Рождества и дал Владимиру Зеленскому всего «несколько дней» на ответ. По мнению же европейских чиновников, для разрешения разногласий по ключевым вопросам могут потребоваться недели или месяцы.

В таком контексте аналитик Богдан Безпалько заявил «Газете.Ru», что Трамп может ввести «символические санкции» против Украины.

Песков ответил на предложение Зеленского по энергетическому перемирию.

