Во Франции призвали «оставить в покое» Брижит Макрон после скандальных слов о феминистках

Официальный представитель правительства Франции Мод Брежон в эфире телеканала France 2 призвала прекратить критику в адрес первой леди Брижит Макрон из-за ее резких высказываний о феминистках.

Поводом для скандала стали слова Брижит Макрон, которая в частной беседе назвала активисток, сорвавших выступление комика Ари Абиттана, «гадкими стервами». Представитель кабмина заявила, что первая леди говорила спонтанно, а феминистки, по ее мнению, проигнорировали решение суда, закрывшего дело против артиста.

«Феминистки попытались сорвать представление человека, дело против которого было закрыто. Что это значит? Это значит, что, по сути, решение суда больше не имеет никакой значимости… давайте оставим Брижит Макрон в покое», — сказала Брежон.

Отмечалось, что команда Макрон попыталась оправдать поведение Брижит, отметив, что она раскритиковала радикальные методы феминисток. Однако это не спасло положение супруги президента. Феминистская группа, стоящая за субботней акцией #NousToutes («Все мы») в своей группе в Instagram (владелец компания Meta (признана в России экстремистской и запрещена) признана в России экстремистской и запрещена) превратила оскорбление Макрон в хэштег. Многие пользователи соцсети использовали его, чтобы поддержать феминисток.

